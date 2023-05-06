Antalyaspor ezber bozacak

Antalyaspor, bugün sahasında oynayacağı Beşiktaş maçına tam kadro çıkacak. Kırmızı- beyazlılarda zorlu maç öncesi sakat ya da cezalı bulunmuyor. Dün akşam yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamlayan Antalyaspor'da teknik direktör Nuri Şahin, "Kendimize güvenimiz var. Beşiktaş oldukça formda ancak biz de iyi hazırlandık. Galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Antalyaspor, rakibine karşı sahasında en son galibiyeti 2013-2014 sezonunda oynadığı maçta aldı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçta Beşiktaş'ı Lamine Diarra'nın golleriyle 2-0 yenerken, takımın teknik direktörlüğünü Samet Aybaba yapıyordu. Antalyaspor, bu galibiyetin ardından resmi maçlarda iç sahada rakibine karşı galibiyet elde edemedi. Kırmızı-beyazlı ekip sahasında Beşiktaş'ı yenerek, 10 yıllık iç saha galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.