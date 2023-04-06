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20 milyon euro

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, yıldız golcüleri Haji Wright’ı 20 milyon euro’ya satmak istediğini söyledi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
20 milyon euro

Antalyaspor'da gösterdiği performansla Katar'daki Dünya Kupası'nda boy gösteren ve devre arası transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan ABD'li santrfor Haji Wright için yeni Başkan Sabri Gülel, gönlündeki rakamı açıkladı. Sabri Gülel, "Şu an kafamızda net bir rakam belirlemedik, ancak ben 20 milyon euro'ya satmak isterim" ifadelerini kullandı.

SATIŞTAN PAY ÖNEMLİ

Wright'ın satışından gelecek paranın yanı sıra ilerleyen yıllarda da kulübe para kazandıracak bir anlaşmayla göndermeyi istediklerini ifade eden Başkan Gülel, "Wright'tan 4-5 sene sonra da kulübün kazanmasını istiyoruz. Sonraki satışlardan da pay alarak... Benim için asıl önemli olan sonraki satıştan pay almak. Arabistan tercihi önümüzde yok, oradan gelen teklifleri değerlendirmeyeceğiz" diye konuştu.

AKREP SERİ PEŞİNDE

Spor Toto Süper Lig'de geçen haftayı bay geçen Antalyaspor, yarın Konyaspor deplasmanında boy gösterecek. Son olarak Adana Demirspor deplasmanından puansız ayrılan Akrepler, Konya'dan puanla dönerek Alanyaspor'la oynayacakları Antalya derbisine moralli çıkmak istiyor.

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