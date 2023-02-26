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Antalyaspor'da Alfons Groenendijk'ten Beşiktaş maçı sözleri! "15 eksiğe rağmen..."

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Beşiktaş karşısında 15 oyuncudan yoksun sahaya çıktıklarını ifade ederek 1 puanın kendileri için kazanç olduğunu dile getirdi. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 22:31
Antalyaspor'da Alfons Groenendijk'ten Beşiktaş maçı sözleri! "15 eksiğe rağmen..."

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş taraftarının depremzedelere destek olmak amacıyla yaptığı organizasyondan dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Groenendijk, "Bugün sezona başladık. Defans olarak çok sağlam durduk. 1 puanı kazandık. Maç öncesi Türkiye'nin maalesef trajik olayların akabinde olmasından dolayı takım eksiklerinden bahsetmek istemedim ancak kısıtlı kadroyla çıktığımız gerçekti. İlk Süper Lig tecrübesi olan genç kalecimiz son dakikada penaltı ve 5 kurtarış yaparak bize 1 puan kazandırdı. Zorlu atmosferden 1 puan bizim için kazanımdır. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Geniş kadroyla mücadele edeceğiz. Tüm depremzedelere başsağlığı diliyorum. Futbol adamları olarak elimizden ne geliyorsa destek olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"15 EKSİĞE RAĞMEN 1 PUAN ALDIYSAK BİZİM İÇİN KAZANIMDIR"

15 oyuncudan yoksun sahaya çıktıklarına değinen Groenendijk, "Kendi takımından bugün futbol üst düzey değildi ama savaştık, mücadele ettik. 15 oyuncu eksiğimiz vardı. Kadro oluşturmak bile zordu bizim açımızdan. Kenarda U-19'dan birçok oyuncu vardı. Yedekten müdahale etmek de zordu bizim için. Mazeret göstermemeye çalıştık. Hiçbir şekilde bahsetmedik. Karşımızda iyi ve 3 puan almak isteyen bir takım vardı. Onlara rağmen 1 puan aldıysak bizim için kazanımdır. İyi maç oynamadık ama kazanım elde ederek dönüyoruz" diye konuştu.

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