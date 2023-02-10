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Antalyaspor'da Nuri Şahin ve futbolcular depremzede çocukları ziyaret etti

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve bazı oyuncular, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Antalya'ya uçakla getirilen depremzedelerin çocuklarını ziyaret etti. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 17:55
Antalyaspor'da Nuri Şahin ve futbolcular depremzede çocukları ziyaret etti

Antalyaspor'un Hasan Subaşı Tesisleri'ne eşleriyle gelen Nuri Şahin ve futbolcular, burada konaklayan depremzede ailelerin çocukları ile bir araya geldi.

Hediyeler verdikleri çocuklarla palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayan Şahin ve futbolcular, onların iyi vakit geçirmelerini sağladı.

Ziyaret sırasında futbolcularla sohbet eden bazı depremzedelerin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

NURİ ŞAHİN: HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ

Nuri Şahin, AA muhabirine, ellerinden geldiğince depremzedelere yardım etmeye, insani görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Tesislerde kalan depremzedelere hem moral vermek hem de destek olmak için her gün ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade eden Şahin, "Antalyaspor bir kez daha sadece bir kulüp değil aile olduğunu gösterdi. Bütün Türkiye'ye kucaklarını açtı. Hepimiz çok üzgünüz. Buradaki insanlarımızın yaralarını az da olsa sarmaya çalışıyoruz." dedi.

Takım kaptanı Veysel Sarı, Antalyaspor Kulübünün depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için kapılarını açtığını belirterek, "Onların yanında olmaya çalışıyoruz. Tesislerimizde kalan depremzedeler bizim kardeşlerimiz, ablalarımız, annelerimiz. Onların biraz da olsa acılarını hafifletebiliyorsak ne mutlu bize. Yüzyılın felaketini yaşadık." diye konuştu.

Futbolculardan Güray Vural ise büyük bir felaketin yaşandığını vurgulayarak, "Orada olamasak da buraya gelen depremzedelere elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Başta Antalyaspor olmak üzere tüm kulüplerimiz depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Doğukan Sinik ise Antalyaspor ailesi olarak tesislerde kalan depremzedelerin yaralarını hafifletmeye çalıştıklarını kaydetti.



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