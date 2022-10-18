Haberler Antalyaspor Antalyaspor'a bir sakatlık şoku daha! Ndao'dan sonra Fredy...

Antalyaspor'a bir sakatlık şoku daha! Ndao'dan sonra Fredy...

Süper Lig'de son olarak Alanyaspor ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Antalyaspor'da, şanssızlık serisi bitmiyor. Akdeniz temsilcisinde son olarak Fredy de sakatlanırken, yıldız ismin sahalardan uzak kalacağı tarih belli oldu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 10:55
Antalyaspor'a bir sakatlık şoku daha! Ndao'dan sonra Fredy...

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda istediği skorları alamayan Fraport TAV Antalyaspor'a bir şok da Angolalı orta saha oyuncusu Fredy'den geldi. Alanyaspor maçında sakatlanan ve alt arka adalesinde 2'nci derece yırtık olan oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Süper Lig'de 3'üncü haftada sahasında Trabzonspor'u 5-2 yendikten sonra oynadığı 6 maçta sadece 1 puan toplayan Antalyaspor, cuma günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekipte antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başlarken taktiksel çalışmayla sona erdi. Futbol sorumlusu Nuri Şahin oyuncularına sık sık uyarılarda bulunurken, İstanbulspor maçının önemine değindi.

NDAO, BOFFIN VE FERNANDO MARTINS ANTRENMANA KATILMADI
Akdeniz ekibinde Konyaspor maçında fibula kemiğinde parçalı kırık bulunan ve 5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Alassane Ndao, kasığında problem olan kaleci Boffin ile Alanyaspor maçında sakatlığı dolayısıyla oynamayan Fernando Martins antrenmana katılmadı. Kaleci Boffin ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins'in hafta içerisinde antrenmanlarda deneneceği, kendilerini iyi hissetmeleri halinde İstanbulspor maçında görev almaları bekleniyor.

FREDY 3 HAFTA YOK
Antalyaspor'a bir şok da Angolalı oyuncu Fredy'den geldi. 3-2 kaybedilen Alanyaspor maçında sakatlığından dolayı 76'ncı dakikada oyundan çıkan ve alt arka adalesinde 2'nci derece yırtık olduğu belirlenen başarılı orta saha oyuncusunun, en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fredy, takımının İstanbulspor, Sivasspor ve Karagümrük maçlarında sahada olamayacak.

3 OYUNCUNUN CEZASI BİTTİ
Antalyaspor'da 3-0 kaybedilen Adana Demirspor maçında kırmızı kart görerek 2 hafta cezalı duruma düşen Soner Aydoğdu ve Japon oyuncu Shoya Nakajima ile Konyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Güray Vural cezalarını tamamladı. 3 oyuncunun, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde cuma günü İstanbulspor'a karşı sahada olması bekleniyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İrfan Can Kahveci'den olay yaratan gönderme! "Babamın oğlu olsa yapmam" demişti, sebebi ortaya çıktı...
Bartın Amasra'daki maden kazası sonrası çizmeli fotoğraf sembol oldu! 350 metre derinlikte 2 saat yaşam savaşı
Jesus'a övgü dolu sözler! "Tehlikeli denilen tarz..."
G.Saray ve Trabzon'un gündemindeydi! Rıdvan'dan transfer kararı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalyaspor krizde!
Antalyaspor hasreti 6 maça çıkardı
19 Ekim Muhtarlar Günü mesajları
TV8,5 CANLI İZLE
İstanbul barajları doluluk oranı (18 Ekim Salı)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor'a bir sakatlık şoku daha! Antalyaspor'a bir sakatlık şoku daha! 10:54
Yıldız oyuncu gözyaşları içinde kariyerini noktaladı Yıldız oyuncu gözyaşları içinde kariyerini noktaladı 10:44
Adana Demirspor - Adıyaman FK saat kaçta? Adana Demirspor - Adıyaman FK saat kaçta? 10:41
Kayserispor - Iğdır FK maçı saat kaçta? Kayserispor - Iğdır FK maçı saat kaçta? 10:30
Yalçın sessizliğini bozdu! Flaş Ismael sözleri Yalçın sessizliğini bozdu! Flaş Ismael sözleri 10:27
Gelen gideni arattı! Şov yapıyorlar Gelen gideni arattı! Şov yapıyorlar 10:03
Daha Eski
Rizespor - Boyabat 1968 Spor maçı saat kaçta? Rizespor - Boyabat 1968 Spor maçı saat kaçta? 09:52
G.Saray ve Trabzon'un gündemindeydi! Rıdvan'dan transfer kararı G.Saray ve Trabzon'un gündemindeydi! Rıdvan'dan transfer kararı 09:48
Jesus'a övgü dolu sözler! "Tehlikeli denilen tarz..." Jesus'a övgü dolu sözler! "Tehlikeli denilen tarz..." 09:11
Efsane isimden F.Bahçe iddiası! "103 gol..." Efsane isimden F.Bahçe iddiası! "103 gol..." 09:08
Kasımpaşa - Mersin İ.Y maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kasımpaşa - Mersin İ.Y maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 09:08
Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi 08:25