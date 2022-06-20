Haberler Antalyaspor Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor’da

Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor’da

Antalyaspor, takım kaptanı Hakan Özmert ile 1 yıl için daha anlaşmaya vardı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine FT Antalyaspor Başkanı Av. Aziz Çetin katıldı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 19:08
Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor’da
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hakan Özmert ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine katılan Kulüp Başkanı Av. Aziz Çetin, takım kaptanı Hakan Özmert ile yeniden imza masasına oturmaktan keyif duyduğunu belirtti. Çetin, "Kendisi son geldiğinden itibaren 4,5 yıldır toplamda 7,5 yıldır takımımıza hizmet veriyor. Süper Lig'de bizimle 153 maçı var. Türkiye Kupası'nda 22, 1. Lig'de 30, Süper Kupa'da 1 maça çıktı. Toplam 206 kez büyük Antalyaspor'umuzun formasını giydi. Emeği çok. Kendisinden gelecek yıl da beklentimiz fazla. İnşallah seneye bu imza masasına tekrar otururuz. Kaptanımız çok fedakarlık gösterdi. Takım içindeki duruşu, abiliği ve aile yapısı Antalyaspor kültürünün, felsefesinin tam olarak yansımasıdır" dedi.

KARİYERİNİN YARISI ANTALYASPOR'DA
Takım Kaptanı Hakan Özmert ise Başkan Çetin'e, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'e, teknik ekibe, takım arkadaşlarına, tesisteki bütün çalışanlara, eşine, ailesine ve tüm taraftarlara kendisine gösterilen sevgiden dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı. Antalya ve Antalyaspor'u kendi evi gibi hissettiğini belirten Hakan, "İnşallah toplamda 9 yılımı burada tamamlayacağım. Bu da futbol kariyerimin yarısı demek. Ben Antalyasporlu olmaktan çok mutluyum. Burada çok huzurluyum. İnşallah futbol sonrası da buraya yerleşmeyi düşünüyorum" diye konuştu.
Nedenini bilmediği şekilde bu kez her zamankinden çok daha fazla heyecan duyduğunu anlatan Hakan Özmert, "Geçen sene çok başarılı bir ikinci yarı geçirdik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her zaman bir hayalim var benim. İnşallah daha iyileri olur da takımı Avrupa kupalarında mücadele ettiririz. Hedefimiz bu" ifadelerini kullandı. Hakan, gelen bir soru üzerine ise "Sakinlik konusunda kendi kendimi sakinleştirdim. Ben her zaman futbolda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" yanıtını verdi.

DİĞER
Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile Kuş Uçuşu'nun yıldızı Miray Daner arasındaki ilişki sosyal medyayı salladı
Şanlıurfa'da bir tapu memurunun dikkati 5 milyonluk vurgunu önledi!
Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı
Harcama limitleri açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Badou Ndiaye gemileri yaktı!
Antalyaspor Murat Akça'ya talip
Avokado nasıl seçilir, nasıl saklanır, nasıl olgunlaştırılır?
ŞUBEYE GİTMEDEN BANKA HESABI NASIL AÇILIR?
Temmuz ayı kira zammı nasıl belirlenecek, TEFE- TÜFE kalktı mı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! 20:14
Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçirildi Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçirildi 19:57
Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı 19:55
"Her zaman oyunun gücüne inandık" "Her zaman oyunun gücüne inandık" 19:55
Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor’da Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor’da 19:07
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı 19:05
Daha Eski
Yunanlar Bakasetas'a formayı giydirdi! Yunanlar Bakasetas'a formayı giydirdi! 18:28
Harcama limitleri açıklandı! Harcama limitleri açıklandı! 18:03
Samuel Eto'o hapse girmekten kurtuldu Samuel Eto'o hapse girmekten kurtuldu 17:42
Torrent İstanbul'a geldi! Sözleşmesi feshediliyor Torrent İstanbul'a geldi! Sözleşmesi feshediliyor 17:38
Beşiktaş Emre Bilgin'le uzattı! Beşiktaş Emre Bilgin'le uzattı! 17:16
Kerem'in menajerinden transfer sözleri! Kerem'in menajerinden transfer sözleri! 17:11