Paschalakis kapışması

Süper Lig'in flaş Akdeniz ekipleri Antalyaspor ve Alanyaspor, transfer kapışması yapıyor. Belçikalı kalecisi Boffin'le anlaşamayan Antalyaspor ile Marafona ve Serkan Kırıntılı'dan biriyle yollarını ayırmak isteyen Alanyaspor, Yunanistan'da transfer savaşına girdi. Her iki takım da PAOK'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan kaleci Alexandros Paschalakis'le ilgileniyor. 32 yaşındaki, 1.97 boyundaki dev Yunan file bekçisi, geçen sezon forma giydiği 54 karşılaşmada 48 gol yedi. Tecrübeli eldiven 20 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Başarılı kaleci, 3 kez de milli takımda boy gösterdi. Daha önce Yunanistan dışında hiç forma giymeyen Paschalakis'in iki takımın da teklifine sıcak baktığı ve birkaç gün içinde karar vereceği öğrenildi.