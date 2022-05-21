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Antalyaspor destanı

Galatasaray’a kaybetmeyen kırmızı-beyazlı takım yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı ve büyük başarı sağladı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Antalyaspor destanı

Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'i salladı. Futbol sorumlusu Nuri Şahin ve teknik sorumlu Groenendijk yönetiminde kaybetmeme serisini sürdüren kırmızı-beyazlılar, dün de G.Saray'dan puan alarak yeni bir rekor kırdı. 36. haftada İttifak Holding Konyaspor'u iç sahada 3-2 mağlup ederek 14 maçla kulüp tarihindeki en uzun namağlup unvanına ulaşan Antalyaspor, 37. haftada Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-2 yenerek rekorunu 15 maça çıkarmıştı. Dünkü sonuçla seri 16'ya yükseldi ve en uzun yenilmezlik serisi yenilendi.

EN SON RİZE'YE YENİLDİ
Ligde son yenilgisini 22. haftada 20 Ocak'ta dış sahada Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybederek yaşayan Akdeniz kulübü, ardından şaha kalkarak inanılmaz bir yükseliş gösterdi. Güney ekibi, 2019- 20 sezonundan önce ise en uzun süre 2006-07'de 10 hafta boyunca yenilgi görmedi. Süper Lig'de 2019-20'de 19. ve 29. haftalar arasında yenilgi yaşamayan kırmızı-beyazlılar, 2006-07'de 10 hafta boyunca kaybetmedi. Akdeniz temsilcisi, söz konusu sezonun 19. ve 28. haftaları arasında 5 galibiyet, 5 beraberlik almıştı.

NURİ ŞAHİN'E BÜYÜK DESTEK
Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürerek kulüp tarihinde ilk kez üst üste 16 karşılaşmada rakipleri karşısında kaybetmeme başarısı gösteren Antalyaspor'da taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi. Taraftarlar, Şahin ve futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak alkışladı, sevgi gösterisinde bulundu. Ayrıca Şahin için dev bir pankart açıldı.

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