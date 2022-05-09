Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı ile eskiye dayanan ve derin bir bağı olduğunu aktaran Şahin, Abdullah Avcı'nın 14 yaş altı takımında oynadığı sırada kendisinin teknik direktörü olduğunu, daha sonra 17 yaş altı ile Avrupa Şampiyonu olduklarını ve ardından Peru'da Dünya Kupası'na katıldıklarını belirterek;