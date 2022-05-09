Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

Antalyaspor'un Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, bir gün yetiştiği Alman Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da teknik direktör olarak güney tribünün önünde bir galibiyeti kutlamayı hayal ettiğini söyledi.
Şahin, Alman Kicker dergisine verdiği röportajda, Antalyaspor'da futbol sorumlusu olmadan önce 3-4 kişiye danıştığını, bunlardan birinin Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp olduğunu belirtti.
"Bana, 'Nuri sen iyi bir insansın. Bunu başaracaksın." dedi." diyen Şahin, bu da kendisi için bir olur anlamına geldiğini kaydetti.