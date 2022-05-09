Haberler Antalyaspor Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başında bulunan genç teknik direktör Nuri Şahin, Alman basınına çok önemli açıklamalarda bulundu. Nuri Şahin yaptığı konuşmada, çalıştırmak istediği takımı açıklarken, Jurge Klopp ve Jose Murinho'ya ilişkin de konuştu. İşte o sözler...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:22
Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

Antalyaspor'un Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, bir gün yetiştiği Alman Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da teknik direktör olarak güney tribünün önünde bir galibiyeti kutlamayı hayal ettiğini söyledi.

Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

Şahin, Alman Kicker dergisine verdiği röportajda, Antalyaspor'da futbol sorumlusu olmadan önce 3-4 kişiye danıştığını, bunlardan birinin Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp olduğunu belirtti.

Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

"Bana, 'Nuri sen iyi bir insansın. Bunu başaracaksın." dedi." diyen Şahin, bu da kendisi için bir olur anlamına geldiğini kaydetti.

Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

Klopp'u "mükemmel bir insan" olarak niteleyen Şahin, Klopp'un insanlığının onu başkalarından ayırdığını ifade etti.

Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

Şahin, bir soru üzerine Fatih Terim ile ilgili de görüşlerini paylaşarak;

Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

O bir kazanandır ve sahadan galip ayrılmak için gerçekten her şeyi yapıyor.

Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

Bazen devre arasında, sadece yaptığı konuşmayla bizim için maçları kazanması çılgıncaydı.

Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

Jose Mourinho ile benzeşiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

Borussia Dortmund'u çalıştırmak istediğini aktaran Nuri Şahin, "Borussia Dortmund'un benim için bir gönül meselesi olduğunu ve bir gün teknik direktör olarak güney tribününün önünde bir galibiyet kutlamayı hayal ettiğimi asla gizlemedim.

Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

Borussia Dortmund'dan ayrılıp Werder Bremen'e gittiğimde akşam eşimle evde oturdum ve ona;

Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

"Herhangi bir zamanda bu kulübü çalıştıracak şeylere sahip olacağıma inanıyorum' dedim." şeklinde konuştum.

Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı ile eskiye dayanan ve derin bir bağı olduğunu aktaran Şahin, Abdullah Avcı'nın 14 yaş altı takımında oynadığı sırada kendisinin teknik direktörü olduğunu, daha sonra 17 yaş altı ile Avrupa Şampiyonu olduklarını ve ardından Peru'da Dünya Kupası'na katıldıklarını belirterek;

Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

"Biz dostuz ve ailelerimiz de iyi anlaşıyor." dedi.

Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

Şahin, Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta maç bitmeden önce seyircilerin sahaya girmesine ilişkin de;

Nuri Şahin'inden itiraf geldi! Çalıştırmak istediği takım...

"Onları suçlamıyorum. Trabzon 38 yıldan beri şampiyon olmadı, tüm şehir bu takımı yaşıyor. Sevinç de o kadar coşkuluydu." değerlendirmesine bulundu.

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