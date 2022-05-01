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Antalyaspor'dan Süper Lig'de 13 maçlık müthiş seri!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 13 haftaya çıkardı. Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde iyi bir ritim yakalayan Akdeniz ekibi, 36. haftadaki Konyaspor karşılaşmasında namağlup unvanını korumayı amaçlıyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 11:43
Antalyaspor'dan Süper Lig'de 13 maçlık müthiş seri!

Ligde en son mağlubiyetini 22. hafta mücadelesinde 20 Ocak'ta Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 kaybederek yaşayan kırmızı-beyazlılar, bu mücadeleden sonra çıktığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Medipol Başakşehir'i (1-0), Altay'ı (2-1), VavaCars Fatih Karagümrük'ü (3-0), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u (2-1), Demir Grup Sivasspor'u (1-0), GZT Giresunspor'u (4-1), Atakaş Hatayspor'u (4-1), Aytemiz Alanyaspor'u (3-1) yenen Akdeniz ekibi, Gaziantep FK (0-0), Beşiktaş (0-0), Adana Demirspor (0-0), Yukatel Kayserispor (1-1) ve son olarak 35. haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, ligin 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçı da kaybetmeyerek namağlup unvanını korumak istiyor.

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