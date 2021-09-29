Antalya Demir'e bilendi

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor zaferiyle moral bulan Antalyaspor'da gözler Adana Demirspor maçına çevrildi. Rakibini gözüne kestiren kırmızı- beyazlılar, zorlu müsabakayı da kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Ersun Yanal yönetiminde maçın hazırlıklarına başlayan Antalyaspor, 2 saatlik bir idman yaptı. Antrenmanı izlemeye gelen futbolcuların çocukları çalışmalara renk kattı. Öte yandan Asbaşkan Berkay Bahar, takımın özgüveninin milli aradan sonra daha da artacağını düşündüğünü ifade etti.