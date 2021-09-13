Antalyaspor iddialı

Milli araya Rizespor galibiyetiyle giren Antalyaspor, bugün Gaziantep deplasmanında bu serisini sürdürmek istiyor. Transferde hücum hattını Crivelli'yle güçlendiren kırmızı- beyazlılarda, sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Bahadır Öztürk, Gaziantep mücadelesinde forma giyemeyecek.
Milliaraya Rizespor galibiyetiyle giren Antalyaspor, bugün Gaziantep deplasmanında bu serisini sürdürmek istiyor. Transferde hücum hattını Crivelli'yle güçlendiren kırmızı- beyazlılarda, sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Bahadır Öztürk, Gaziantep mücadelesinde forma giyemeyecek.