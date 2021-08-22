Fenerbahçe Antalyaspor maçında tartışma yaratan pozisyon! Antalyasporlu futbolcular penaltı bekledi

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı. Antalyaspor 1-0 geride sürdürdüğü maçın son anlarında baskını artırmıştı.

Akdeniz ekibi futbolcuları Naldo'nun şutunun ceza sahasında Attila Szalai'nin eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Bu pozisyonun ardından Fenerbahçe kontra atağa çıktı ve 2. golü buldu.

Hakem Halil Umut Meler uzun bir VAR incelemesinin ardından penaltı olmadığını ve golün geçerli olduğu kararını verdi.

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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...