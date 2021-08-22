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Fenerbahçe Antalyaspor maçında tartışma yaratan pozisyon! Antalyasporlu futbolcular penaltı bekledi

Son dakika Fenerbahçe Antalyaspor maçı haberi: Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken Antalyasporlular 90+1. dakikada Attila Szalai'nin topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Bu pozisyonun ardından Fenerbahçe 2. golü buldu. Uzun bir VAR incelemesinin ardından Halil Umut Meler golü verdi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 23:45 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 00:08
Fenerbahçe Antalyaspor maçında tartışma yaratan pozisyon! Antalyasporlu futbolcular penaltı bekledi

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı. Antalyaspor 1-0 geride sürdürdüğü maçın son anlarında baskını artırmıştı.

Akdeniz ekibi futbolcuları Naldo'nun şutunun ceza sahasında Attila Szalai'nin eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Bu pozisyonun ardından Fenerbahçe kontra atağa çıktı ve 2. golü buldu.

Hakem Halil Umut Meler uzun bir VAR incelemesinin ardından penaltı olmadığını ve golün geçerli olduğu kararını verdi.

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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

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