Antalya'da Andrea Poli fırtınası!

Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Antalyaspor, önceki gün İtalyan futbolcu Andrea Poli ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini kulüpte büyük yankı uyandırdı. Daha önce İnter, Milan gibi dev takımlarda forma giyen tecrübeli krampon, dün Afyonkarahisar kampına katılıp arkadaşlarıyla tanıştı. Poli, iddiaları açıklamalarda bulundu.

'FORZA ANTALYASPOR'

Andrea Poli başarılı olacağına inandıklarını kaydedip "Benim için burada bulunmak büyük bir onur ve zevk. Hayatımdaki yeni bir maceraya başlayacağım için mutlu ve heyecanlıyım. Umarım ki burada takım olarak kazanabildiğimiz kadar çok maç kazanırız. Başkana bana bu şansı verdiği için teşekkür ederim. Forza Antalyaspor" dedi.