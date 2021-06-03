Haberler Antalyaspor Antalyaspor'dan Ersun Yanal açıklaması!

'dan açıklaması!

Kulübü, teknik direktör 'la yolların ayrılacağı şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile 3 yıllık daha sözleşmemiz bulunmakta ve yeni sezon için planlamamız tüm hızıyla sürmektedir." denildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 12:51
Antalyaspor'dan Ersun Yanal açıklaması!

, teknik direktör 'la yolları ayıracakları şeklinde çıkan haberleri yalanladı. ekibi, Yanal'la 3 yıl daha sözleşmelerinin olduğunu hatırlatarak haberi yapan beIN Sports'a sert tepki gösterdi.

İşte o açıklama:

Dün, yayıncı kuruluş 'un haber kanalında Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın önümüzdeki sezon takımın başında olmayacağı ile ilgili bir haber yayımlanması üzerine zorunlu bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Öncelikle, haberin gerçekle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını belirtmek isteriz.

'un, başta kulübümüz olmak üzere özellikle kulüpleri ile ilgili sadece 'duyuma' dayanan bu tür haberler yapıp yayımlamasını yayıncı kuruluş ciddiyetine yakışmadığını düşünüyoruz.

Sezon içinde şampiyonluk yarışında olan rakiplerimize karşı oynadığımız maçların anlatımlarında yediğimiz gollerde spikerlerinin rakip takım holiganları gibi gol anonslarını yapmasını defalarca dile getirmemize rağmen kulübümüze ve diğer Anadolu kulüplerine karşı bu özensiz tavırların devam ettiğini, maalesef ki bu son haberle bir kez daha görmüş bulunmaktayız.

Bizlerin de 'in önemli paydaşlarından biri olduğumuzu göz önünde bulundurarak, tamamen hayal ürünü haberler ve taraflı bakış açısının bir an önce son bulmasını, şehrinin takımını destekleyen taraftarların ve tüm Anadolu kulüplerinin hak ettiği şekilde değer görmesini bekliyoruz.

Taraftarımızdan ricamız, bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleridir.

Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile 3 yıllık daha sözleşmemiz bulunmakta ve yeni sezon için planlamamız tüm hızıyla sürmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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