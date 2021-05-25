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'dan 'e istifa çağrısı!

Kulübü Başkanı , 'la oynadıkları final maçına ilişkin sert bir açıklama yayınlayarak Başkanı 'i istifaya davet etti. Kulübün resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, "Buradan Federasyona ve Başkanı Nihat Özdemir'e sesleniyorum: Kendi koyduğunuz kurallara en önce bizzat kendiniz uymayacaksanız ve bu olaylar sizin ve milyonların gözleri önünde cereyan ederken sus pus oturacaksanız siz niye varsınız? Neden halen o koltuktasınız? Bu ülkeye bir faydanız olsun, hemen o koltuğunuzu boşaltın ve derhal istifa edin" ifadelerine yer verildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 17:42
Antalyaspor'dan Nihat Özdemir'e istifa çağrısı!

Başkanı , finalinde 'la oynadıkları maçta yaşanan olaylarla ilgili 'yi eleştirdi.

TFF Başkanı 'i istifaya davet eden Yılmaz, kulübün resmi sitesinden yayınlanan açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:

"Buradan Federasyona ve Başkanı Nihat Özdemir'e sesleniyorum: Kendi koyduğunuz kurallara en önce bizzat kendiniz uymayacaksanız ve bu olaylar sizin ve milyonların gözleri önünde cereyan ederken sus pus oturacaksanız siz niye varsınız? Neden halen o koltuktasınız? Bu ülkeye bir faydanız olsun, hemen o koltuğunuzu boşaltın ve derhal istifa edin"

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