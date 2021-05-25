Antalyaspor'dan Nihat Özdemir'e istifa çağrısı!

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la oynadıkları maçta yaşanan olaylarla ilgili TFF'yi eleştirdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'i istifaya davet eden Yılmaz, kulübün resmi sitesinden yayınlanan açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:

"Buradan Federasyona ve Başkanı Nihat Özdemir'e sesleniyorum: Kendi koyduğunuz kurallara en önce bizzat kendiniz uymayacaksanız ve bu olaylar sizin ve milyonların gözleri önünde cereyan ederken sus pus oturacaksanız siz niye varsınız? Neden halen o koltuktasınız? Bu ülkeye bir faydanız olsun, hemen o koltuğunuzu boşaltın ve derhal istifa edin"