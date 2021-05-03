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sahasında galibiyete hasret kaldı!

Son dakika spor haberi... Fraport TAV , 'de 7'nci iç saha mağlubiyetini 39. haftada maçında yaşadı. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:20
Antalyaspor sahasında galibiyete hasret kaldı!

Ligde en son ki iç saha galibiyetini 31. haftada karşısında 3-1'lik skorla elde eden teknik direktör yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ardından sahasında oynadığı 4 maçı da kaybetti.

Akdeniz ekibi, 33. haftada a 4-2, 35. haftada 'a 3-2, 37. haftada 'a 1-0, 39. haftada 'ye 3-2 mağlup oldu.

Göztepe mağlubiyetiyle bu sezon yedinci iç saha yenilgisini alan ve 39. haftada 43 puanda kalan kırmızı-beyazlılar, 40. haftada 8 Mayıs Cumartesi günü 'a konuk olacak.

Ligde 41. haftayı bay geçecek olan , 2020-2021 sezonunu 42. haftada 15 Mayıs Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçla tamamlayacak.

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