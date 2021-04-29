Son nefeste Antalya

SüperLig'de harika bir maç geride kaldı. Karagümrük, son zamanlarda iç saha maçlarını oynadığı Olimpiyat Stadı'nı, 29 Mayıs'ta yapılacak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle kullanamadığı için maç Bursa'da oynandı Müsabakaya etkili başlayan İstanbul temsilcisi 13'te öne geçti. Lens'in soldan sert ortasında Eren Albayrak topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0. 24'te Bertolacci'nin harika topuk pasında topla buluşan Borini vurdu, Boffin çıkardı, İtalyan golcü tamamladı: 2-0. 34'te Ndao, Hamilton'a penaltı yaptı, Fredy attı: 2-1. 86'da Naldo'nun kafa vuruşu direkten döndü. 90'da Imeri'nin şutunu Zukanovic çizgiden çıkardı. 90+4'te Fredy'nin pasında Amilton golü attı: 1-1. Antalyaspor birçok oyuncusundan yoksun çıktığı maçta 1 puan kazanmayı başardı.