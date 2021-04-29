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Son nefeste Antalya

Kırmızı-beyazlılar, ’da karşılaştığı karşısında 2-0 geri düştü ancak pes etmedi. 90+4’te Amilton Akdeniz ekibine 1 puanı getirdi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son nefeste Antalya
Süper Lig'de harika bir maç geride kaldı. , son zamanlarda iç saha maçlarını oynadığı Olimpiyat Stadı'nı, 29 Mayıs'ta yapılacak finali nedeniyle kullanamadığı için maç 'da oynandı Müsabakaya etkili başlayan İstanbul temsilcisi 13'te öne geçti. 'in soldan sert ortasında topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0. 24'te 'nin harika topuk pasında topla buluşan vurdu, çıkardı, İtalyan golcü tamamladı: 2-0. 34'te , 'a penaltı yaptı, attı: 2-1. 86'da 'nun kafa vuruşu direkten döndü. 90'da Imeri'nin şutunu çizgiden çıkardı. 90+4'te Fredy'nin pasında Amilton golü attı: 1-1. birçok oyuncusundan yoksun çıktığı maçta 1 puan kazanmayı başardı.
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