Şahin: Yanal beni farklı bir seviyeye taşıdı

ANTALYASPOR’UN dünyaca ünlü yıldızı, milli futbolcu Nuri Şahin, katıldığı bir etkinlikte teknik direktörü Ersun Yanal’ı övdü. Bu sezon oynadığı 36 maçla takımın en istikrarlı isimlerinden olan tecrübeli maestro, “Ersun Yanal, çok zeki bir insan. Tecrübeli bir oyuncu olmama rağmen beni farklı bir seviyeye taşıdı. Hem fiziksel hem de futbola bakış olarak. İstikrarlı bir forma sahip olmama çok yardımcı oldu” dedi.
ANTALYASPOR'UN dünyaca ünlü yıldızı, milli futbolcu Nuri Şahin, katıldığı bir etkinlikte teknik direktörü Ersun Yanal'ı övdü. Bu sezon oynadığı 36 maçla takımın en istikrarlı isimlerinden olan tecrübeli maestro, "Ersun Yanal, çok zeki bir insan. Tecrübeli bir oyuncu olmama rağmen beni farklı bir seviyeye taşıdı. Hem fiziksel hem de futbola bakış olarak. İstikrarlı bir forma sahip olmama çok yardımcı oldu" dedi.