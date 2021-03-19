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Antalyaspor'un Alman yıldızı Podolski 83 gün sonra golle tanıştı

yarı finalinde Antalyaspor sahasında 'u konuk etmiş ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırmıştı. Antalyaspor'un ilk golünü atan Lukas Podolski tam 83 gün sonra gol atma başarısı gösterdi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 10:58
Antalyaspor'un Alman yıldızı Podolski 83 gün sonra golle tanıştı

Fraport TAV Antalyaspor'un 35 yaşındaki Alman oyuncusu Lukas Podolski, 83 gün sonra golle tanıştı. Deneyimli oyuncu 'nde takımının ilk golünü atarken, 16 hafta sonra da ilk 11'de sahaya çıktı.

Yarı Finali'nde Aytemiz 'u Lukas Podolski ve 'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek finale çıkan Antalyaspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Kırmızı beyazlı takım 55 yıllık tarihinde ikinci kez finale çıkarken, 35 yaşındaki yıldız oyuncusu Podolski ise 83 gün sonra gol mutluluğu yaşadı. Deneyimli oyuncu en son, Spor Toto 'in 14'üncü haftasında oynanan ve kırmızı beyazlıların 2-1 kaybettiği maçında gol sevinci yaşamıştı. Podolski bu sezon kırmızı beyazlı formayla toplamda 26 maça çıkma başarısı elde ederken, 1287 dakika sahada kaldı. Podolski, 26 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

16 HAFTA SONRA 11'DE

Akdeniz ekibinin başarılı oyuncusu Podolski, 16 hafta sonra teknik direktör tarafından ilk 11'de sahaya çıktı. Podolski, Süper Lig'de 6-0 kaybedilen maçında sahaya ilk 11'de çıktıktan sonra oynanan maçlarda ya sakatlığından dolayı kadroda bulunmadı ya da oyuna sonradan dahil oldu. Tecrübeli forvet oyuncusu, Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı , , maçlarında oyuna sonradan dahil oldu. Alman oyuncu, maçını sakatlığından dolayı kaçırırken, maçında ise kupada oynanan maçlar içerisinde ilk kez 11'de sahada yer buldu.

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