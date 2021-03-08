Haberler Antalyaspor Antalyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

'in 29. haftasında heyecan sürüyor. Akdeniz temsilcisi , sahasında 'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi ekibin 35, konuk takımın ise 29 puanı bulunuyor. Peki, Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 15:01
Antalyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

'in 29. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Ligde yakaladığı yenilmezlik serisi ile üst sıralara tırmanan Antalyaspor, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor'un Kasımpaşa'yı konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve ekranlarından canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR EVİNDE KAYBETMEDİ

'da oynanan 9 maçta kırmızı beyazlı takım, Kasımpaşa'ya karşı 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı beyazlılar rakibine karşı evinde yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Sezonun ilk devresinde 'da oynanan mücadele ise 2-2 sona ermişti.

ANTALYASPOR 35, KASIMPAŞA 24 GOL ATTI

Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelelerde toplam 59 gol kaydedildi. Atılan gollerin 35'ini Akdeniz ekibi, 24'ünü ise İstanbul temsilcisi kaydetti.

2 EKSİK 4 SINIRDA

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Kasımpaşa maçı öncesinde geçen hafta deplasmanda oynanan maçının bitiminin ardından kırmızı kart gören kaleci Boffin ile sakatlığını atlatmasına rağmen tam hazır olmayan dışında eksik bulunmuyor. Kırmızı beyazlı takımda , ve ise sarı kart cezası sınırında. 3 oyuncu forma şansı bulup sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak maçında cezalı duruma düşecek.

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