Antalyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ligde yakaladığı yenilmezlik serisi ile üst sıralara tırmanan Antalyaspor, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor'un Kasımpaşa'yı konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR EVİNDE KAYBETMEDİ

Antalya'da oynanan 9 maçta kırmızı beyazlı takım, Kasımpaşa'ya karşı 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı beyazlılar rakibine karşı evinde yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Sezonun ilk devresinde istanbul'da oynanan mücadele ise 2-2 sona ermişti.

ANTALYASPOR 35, KASIMPAŞA 24 GOL ATTI

Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelelerde toplam 59 gol kaydedildi. Atılan gollerin 35'ini Akdeniz ekibi, 24'ünü ise İstanbul temsilcisi kaydetti.

2 EKSİK 4 SINIRDA

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Kasımpaşa maçı öncesinde geçen hafta deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçının bitiminin ardından kırmızı kart gören kaleci Boffin ile sakatlığını atlatmasına rağmen tam hazır olmayan Ufuk Akyol dışında eksik bulunmuyor. Kırmızı beyazlı takımda Eren Albayrak, Nuri Şahin ve Fredy ise sarı kart cezası sınırında. 3 oyuncu forma şansı bulup sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.