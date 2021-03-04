Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: Fenerbahçe'ye karşı planımız tuttu!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç boyunca planlarının illediğini söyledi.

Yanal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Takımımız için özel bir gündü. Birçok istatistiğin bir araya geldiği bir gündü. 1000. gol, 55 yıllık tarihindeki en uzun süre yenilmemezlik ve benim de 500. maçım. Bunu Fenerbahçe ile oynamak daha da anlamlı oldu.

Öne geçtik, istediğimiz oyunu da oynadık. Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerini iyi biliyorum. Fenerbahçe'yi bir yerde tutmak istiyorduk, tuttuk. Sonucunu aldık. 1-1'e gelene kadar 15-20 dakikalık bölümde oyun disiplininden uzaklaştık.

"PLANIMIZ TUTTU"

Onların zaaflarını bildiğimiz için her an çevirebileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımız da uyguladı. 1-1'den sonra ciddi pozisyonlar kaçırdık. Bizim planımız rakibimize karşı tuttu. Hem hücum hem savunma geçişleri başarılı oldu."