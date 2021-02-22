Yenilmezler

SPOR Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 19'da Orgill'in ceza sahasına girdikten sonra çektiği şut, Günay'da kaldı. 45'te Oğuz'un ortasında Djilobodji'nin kafa vuruşu, ağlara gitti. Ancak gol ofsayt nedeniyle sayılmadı.
SPOR Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 19'da Orgill'in ceza sahasına girdikten sonra çektiği şut, Günay'da kaldı. 45'te Oğuz'un ortasında Djilobodji'nin kafa vuruşu, ağlara gitti. Ancak gol ofsayt nedeniyle sayılmadı.