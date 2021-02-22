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Yenilmezler

ile golsüz berabere kaldı. Üst üste 4. beraberliğini elde eden ’ın öğrencileri, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı. Ağlara giden iki gol ofsayt nedeniyle sayılmadı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 22:44 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Yenilmezler

'in 26. haftasında evinde ile 0-0 berabere kaldı. 19'da Orgill'in ceza sahasına girdikten sonra çektiği şut, Günay'da kaldı. 45'te 'un ortasında Djilobodji'nin kafa vuruşu, ağlara gitti. Ancak gol ofsayt nedeniyle sayılmadı.

SPOR Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 19'da Orgill'in ceza sahasına girdikten sonra çektiği şut, Günay'da kaldı. 45'te Oğuz'un ortasında Djilobodji'nin kafa vuruşu, ağlara gitti. Ancak gol ofsayt nedeniyle sayılmadı.

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