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Antalyaspor evinde 'dan 6-0'lık ağır bir yenilgi aldıktan sonra çıkışa geçti. Galatasaray deplasmanında 0-0 beraberlikle 1 puanı kurtaran ekibi, geçen hafta Karagümrük'ü 3-1 yenerek çıkışa geçmişti. Kırmızı-beyazlılar, Göztepe deplasmanında da 3 puanı kapmayı başardı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 23:41 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 06:50
Antalya tam gaz

77. dakikada 'nin sağdan çevirdiği topa düzgün bir vuruş yapan takımına galibiyeti getirdi. Diğer yandan Göztepe'nin ise kötü gidişatı sürüyor. Son altı maçta sadece 1 puan çıkarabilen ekibi, en son galibiyetini 9 Aralık 2020'de Alanya'ya karşı 1-0'lık sonuçla aldı. İlhan Palut'un koltuğu sallanıyor.

BÖYLE DEVAM!
Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Buraya kazanmaya gelmiştik. Kazandığımız için mutluyuz. takımı çok daha üst sıralarda olmayı hak ediyor. Başkan ile transfer görüşmelerini yaptık. Takıma katkı sağlayacak isimleri alacağız" diye konuştu.

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