Antalya tam gaz

77. dakikada Fredy'nin sağdan çevirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Doğukan Sinik takımına galibiyeti getirdi. Diğer yandan Göztepe'nin ise kötü gidişatı sürüyor. Son altı maçta sadece 1 puan çıkarabilen İzmir ekibi, en son galibiyetini 9 Aralık 2020'de Alanya'ya karşı 1-0'lık sonuçla aldı. İlhan Palut'un koltuğu sallanıyor.



BÖYLE DEVAM!

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Buraya kazanmaya gelmiştik. Kazandığımız için mutluyuz. Antalya takımı çok daha üst sıralarda olmayı hak ediyor. Başkan ile transfer görüşmelerini yaptık. Takıma katkı sağlayacak isimleri alacağız" diye konuştu.