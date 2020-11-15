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Antalyasporlu Podolski elçisi oldu

FRAPORT TAV Antalyaspor ve Tanıtım Vakfı () işbirliğinde düzenlenen organizasyon ile kırmızı beyazlı takımın yıldız futbolcusu , 'nin tanıtımı için kolları sıvadı. Alman futbolcu, Türkiye'nin 2020 yılı temasının Patara olması dolayısıyla Fraport TAV sponsorluğunda Patara'da özel çekimler yaptı ve bölgenin dünya çapında duyurulması için önemli katkı verdi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 16:32
Antalyasporlu Podolski turizm elçisi oldu

Antalyaspor'un Alman yıldızı , 'nin 2020 yılı temasının Patara olması dolayısıyla Patara'da özel çekimler yaptı ve bölgenin dünya çapında duyurulması için önemli bir katkı verdi.

Antalyaspor ve işbirliğinde 'nın tarihi ve turistik mekanlarının spor aracılığı ile tanıtılması amacı ile planlanan çalışmanın ilki Patara'da Alman futbolcu Lukas Podolski ile yapıldı. , ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ve Genel Müdürü Deniz Varol'un da katıldığı ilk organizasyonda Podolski özel bir çekim ekibi ile birlikte Kenti'nde ve bölgenin ünlü kum tepelerinde rol aldı. Hazırlanan tanıtım videosunun 1-2 hafta içinde tamamlanacağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçilerek daha geniş bir kitleye ulaştırılmasının sağlanacağı belirtildi. Podolski, Patara'da top sektirdi, kazı çalışmalarına katıldı, sahilde ata bindi.

"DESTEK DEVAM EDECEK"

Patara'nın ülkemizin en önemli miraslarından biri olduğunu dile getiren Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Melih Beken, "Biz, Antalyaspor olarak, oyuncumuz Podolski ile Antalya'nın tanıtımına destek vermek istedik. Aylar öncesinden planlama yaptık ancak pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık. Serinin ilk seferini Patara'ya yaptık. Podolski gün boyunca bize farklı alanda görüntüler verdi. En kısa zamanda hazırlanan videoyu sosyal medya kanallarından tüm dünyaya ulaştırmayı düşünüyoruz. Antalya bir dünya markası. Güzellikleri ve değerleriyle ön planda. Patara'dan başladık ve birçok güzelliğimizi yine bu yöntemle duyurmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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