Antalytapor Teknik Sorumlusu Sedat Karabük: Doğru yolda ilerliyoruz

Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından kırmızı-beyazlı takımın teknik sorumlusu Sedat Karabük basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sedat Karabük, iyi bir müsabakayı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Deneyimli, beceri seviyesi yüksek, genç ve olgun arkadaşlarımızdan kurulu bir takımız. İnandığımızı söylemiştim. 2-0'dan 2-2 daha güzel oldu. Bunu bekliyor muydunuz diye sorarsanız bekliyordum. İyi bir proje içindeyiz. Bu işte doğru yolda ilerliyoruz. İyi maç oldu. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Kendi açımızdan genç ve deneyimli oyuncu karmasıyla iyi mücadele ettiğimiz için takımımı kutluyorum" şeklinde konuştu.