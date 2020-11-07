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Antalytapor Teknik Sorumlusu : Doğru yolda ilerliyoruz

'in 8. haftasında deplasmanda ile 2-2 berabere kalan 'da teknik sorumlu , "İyi bir proje içindeyiz. Bu işte doğru yolda ilerliyoruz. İyi maç oldu. Kasımpaşa’yı tebrik ediyorum." dedi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 17:16
Antalytapor Teknik Sorumlusu Sedat Karabük: Doğru yolda ilerliyoruz

, 'in 8. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından kırmızı-beyazlı takımın teknik sorumlusu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sedat Karabük, iyi bir müsabakayı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Deneyimli, beceri seviyesi yüksek, genç ve olgun arkadaşlarımızdan kurulu bir takımız. İnandığımızı söylemiştim. 2-0'dan 2-2 daha güzel oldu. Bunu bekliyor muydunuz diye sorarsanız bekliyordum. İyi bir proje içindeyiz. Bu işte doğru yolda ilerliyoruz. İyi maç oldu. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Kendi açımızdan genç ve deneyimli oyuncu karmasıyla iyi mücadele ettiğimiz için takımımı kutluyorum" şeklinde konuştu.

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