Haberler Süper Lig Kasımpaşa 2-2 Fraport TAV Antalyaspor | MAÇ SONUCU

2-2 Fraport TAV | MAÇ SONUCU

'in 8. haftasında karşı karioya gelen ile , sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçta 2-0 geriye düşen konuk ekip Antalya, 90'da Sidney Sam'in attığı golle 1 puanı kaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 07:28 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 15:30
Kasımpaşa 2-2 Fraport TAV Antalyaspor | MAÇ SONUCU

'in 8. haftasında ile , Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi..

Lacivert-beyazlılar 8'de Fode Koita ve 65'te Armin Hodzic'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Pes etmeyen Akdeniz ekibi 72'de Veysel Sarı ile farkı bire indirirken, 90'da sahne alan Sdiney Sam takımına 1 puanı getiren isim oldu: 2-2.

Kasımpaşa bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken, puanını da 12'ye yükseltti.

Ligde 2 maç sonra puanla tanışan Antalyaspor ise puanını 9 yaptı.

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