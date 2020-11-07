Kasımpaşa 2-2 Fraport TAV Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi..
Lacivert-beyazlılar 8'de Fode Koita ve 65'te Armin Hodzic'in golleriyle 2-0 öne geçti.
Pes etmeyen Akdeniz ekibi 72'de Veysel Sarı ile farkı bire indirirken, 90'da sahne alan Sdiney Sam takımına 1 puanı getiren isim oldu: 2-2.
Kasımpaşa bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarırken, puanını da 12'ye yükseltti.
Ligde 2 maç sonra puanla tanışan Antalyaspor ise puanını 9 yaptı.