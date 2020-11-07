BB Erzurumspor 1-1 Göztepe | MAÇ SONUCU

BB Erzurumspor ve Göztepe, Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaştı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Maçında ilk golü 13. dakikada Göztepe adına Ndiaye'den gelirken, BB Erzurumspor ise Novikovas ile penaltıdan bulduğu golle eşitliği sağladı.
Maç sonrası Göztepe, puanını 7'e çıkartarak maç fazlasıyla 11. sırada kendine yer bulurken, Erzurumspor ise 8 puanla 13. sırada yer aldı.
BB Erzurumspor gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe ise evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.