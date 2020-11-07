Haberler Süper Lig BB Erzurumspor 1-1 Göztepe | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

'in 7. haftasında Erzurumspor ve karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 07:54 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 18:09
BB Erzurumspor 1-1 Göztepe | MAÇ SONUCU

ve , 'in 7. haftasında kozlarını paylaştı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi yönetti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Maçında ilk golü 13. dakikada Göztepe adına Ndiaye'den gelirken, BB Erzurumspor ise Novikovas ile penaltıdan bulduğu golle eşitliği sağladı.

Maç sonrası Göztepe, puanını 7'e çıkartarak maç fazlasıyla 11. sırada kendine yer bulurken, Erzurumspor ise 8 puanla 13. sırada yer aldı.

BB Erzurumspor gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe ise evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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