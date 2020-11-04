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'dan son dakika açıklaması! Görüşmeler...

ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren 'da basın sözcüsü , ile görüştüklerini açıklamıştı... Tarafların uzun süren görüşmelerin ardından bir anlaşma sağlayamadığı kaydedildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:41 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 15:02
Antalyaspor'dan son dakika Abdullah Avcı açıklaması! Görüşmeler...

'in 7'nci haftasında sahasında 'ye 2-1 yenilen Fraport TAV , ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe maçı öncesi ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlı takımın yönetimi de bir taraftan teknik direktörünü bulmaya çalışıyor. Antalyaspor Basın Sözcüsü , teknik direktör konusunda ile görüştüklerini duyurmuştu...

"EVET, GÖRÜŞTÜK"

Teknik direktör arayışlarının devam ettiğini belirten Murat Süğlün, "Listemizde olan teknik direktörlerle görüşüyoruz. Abdullah Avcı ile görüşmelerimiz oldu. Başka görüştüğümüz isimler de var. En kötü ihtimalle Kasımpaşa maçına da Fenerbahçe maçında olduğu gibi çıkarız. Sonrasında zaten milli takım arası var. Gelecek hocamız için bu ara çok iyi gelecektir. Biz bu hafta içerisinde hocamızı takımın başına getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuşmuştu.

"AVCI İLE ANLAŞAMADIK"

Süğlün, "Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel şartlarda bir anlaşmaya varamadık. Kısa süre içinde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" dedi.

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