Antalyaspor'dan son dakika Abdullah Avcı açıklaması! Görüşmeler...

Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlı takımın yönetimi de bir taraftan teknik direktörünü bulmaya çalışıyor. Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktör konusunda Abdullah Avcı ile görüştüklerini duyurmuştu...

"EVET, GÖRÜŞTÜK"

Teknik direktör arayışlarının devam ettiğini belirten Murat Süğlün, "Listemizde olan teknik direktörlerle görüşüyoruz. Abdullah Avcı ile görüşmelerimiz oldu. Başka görüştüğümüz isimler de var. En kötü ihtimalle Kasımpaşa maçına da Fenerbahçe maçında olduğu gibi çıkarız. Sonrasında zaten milli takım arası var. Gelecek hocamız için bu ara çok iyi gelecektir. Biz bu hafta içerisinde hocamızı takımın başına getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuşmuştu.

"AVCI İLE ANLAŞAMADIK"

Süğlün, "Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel şartlarda bir anlaşmaya varamadık. Kısa süre içinde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" dedi.