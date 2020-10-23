Podolski: Güneşli günler bizim

Antalyaspor'un dünyaca ünlü Alman golcüsü Lukas Podolski, deplasmanda oynayacakları Başakşehir maçı öncesi sosyal medyadan iddialı bir paylaşım yaptı. Son 2 maçta 1 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyete hasret kalan kırmızı-beyazlılarda Podolski, "Evet, son maçta maalesef berabere kaldık. Şimdi tek düşüncemiz Başakşehir maçı. Biz iyi bir takımız. Güneşli günler yine bizim olacak" paylaşımıyla camiaya umut dağıttı. Poldi'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.