Lukas Podolski: Malatya'da bize küfür ettiler!

Antalyaspor'un dünyaca ünlü yıldızı Lukas Podolski, geçtiğimiz hafta ülkesi Almanya'nın Türkiye ile 3-3 berabere kaldığı Köln'deki hazırlık karşılaşmasında, RTL televizyon kanalı için yorumculuğa soyunmuştu. Poldi maç sonrası Fanatik gazetesine açıklamalar yaptı.

İŞTE TECRÜBELİ FUTBOLCUNUN TÜRK FUTBOLU İÇİN DÜŞÜNCELERİ:

"SORUNLAR HALA DEVAM EDİYOR"

"Sezon boyunca Süper Lig'de elbette ilginç şeyler yaşanacak ve kötü kararlar da olacak. Ne yazık ki Türkiye'de hakemler maçlarda çok kolay sarı kartını çıkarıyor. İngiltere, Almanya ve milli takım tecrübelerime dayanarak; örneğin burada maçta normal bir faul yapıyorsun, rakip oyuncu ayağı kırılmış gibi tepki gösterip, yerde adeta kıvranıyor. Bazı rakip oyuncular Hollywood aktörlerinden daha iyi rol yapıyorlar. Hakemler de hemen panik oluyor, kartı çıkarıyor. Geçen sezonki sorunların, ilk 4 maç itibariyle devam ettiğini düşünüyorum. Benim gördüklerim bu. Elbette biz, öncelikli olarak kendi takımımıza bakıyoruz, daha iyi olmaya çalışıyoruz."

"BİZLERE KÜFÜR ETTİLER…"

"Son Malatya maçında ikinci yarıda oyuna girdim. 45 dakikanın, sadece 20 dakikasında top oynayabildik. Kalan 25 dakika; bağırma çağırma… Sahada herkes konuşuyordu. Bir frikik vuruşunun atılması bile dakikalar aldı. Ayrıca Malatya'da, pandemi süreci içinde olmamıza rağmen tribünlerde birçok insan vardı. Bizlere küfür ettiler, doğru olmayan hareketlerde bulundular. Çok konuşulduğu için söylüyorum. Bunlar benim için çok fazla önemli değil ama burada asıl dikkat çekmek istediğim davranış biçimi! Türk futbolunda çok fazla konuşma var. Süper Lig, hep bir drama filmi gibi. Her hafta bir başkan, hakemler hakkında yorum yapıyor. Her hafta bir başka hikaye yazılıyor, çiziliyor. Bir sonraki hafta yaşananlar unutuluyor, yeniden bir hikaye yazılıyor."

"TRANSFER ŞAMPİYON YAPMAZ"

-Fenerbahçe, 18 transfer yaptı ve transfer şampiyonu unvanını elde etti. Sen ne düşünüyorsun?

"Ne kadar oyuncu aldığınızın, sizi şampiyonluğa götürmesiyle bir bağlantısı yok. Bir takımın kimyası, taktiği ve bir felsefesi olması gerek. 18 oyuncuya ihtiyacın varsa, 18 oyuncu alırsın."

"BİZ İSKELETİ KORUDUK"

"Bu kulübün düşüncesine bağlıdır. Herkes bu konuda özgürdür. Antalya'da Sinan ve Nazım gitti. Onların yerine Nuri Şahin ve başka önemli oyuncular aldık. Ancak biz geçen sezonun iskelet kadrosundan 15-16 oyuncuyu takımda tutarak bunu yaptık. Dediğim gibi sadece 4 maç oynadık ve sezon sonunda neler olacağını şimdiden kimse bilemez."

"TÜRKİYE UMARIM ÇOK BAŞARILI OLUR"

-Türk Milli Takımı ve Türk futboluyla ilgili neler söylersin?

"Bir Almanya maçıyla, Türk Milli Takımı'nda ya da Türk futbolunda neler olacağını görmemiz elbette mümkün değil. Bir hazırlık maçı oynandı. Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlanılması gerek. Başarı için kaliteli bir takım ve ortaya iyi bir ürün çıkması lazım. Takım halinde oynamak her zaman çok önemli. Güçlü bir kadrosu olan Türkiye, EURO 2020 grup elemelerinde Fransa'yı yendi ve ikinci olarak finallere gitti. Umarım bu seviyeyi korur ve gelecekte daha da gelişerek çok başarılı olur. Türkiye'nin başarı için her zaman büyük takımlar kategorisinde olduğunu düşünerek hareket etmesi gerekiyor."

"2002 VE 2008'DEKİ BAŞARILAR…"

"Böyle olursa, 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008'deki başarıların bir kez daha yaşanmasının önünde hiçbir olumsuz sebep görmüyorum. Ayrıca takım oyununa vurgu yapmak istiyorum. Örnek vermek gerekirse; Galatasaray, kağıt üzerinde Rangers'tan Avrupa Ligi Play-Off maçında daha güçlüydü. Elbette Rangers'a maç kaybedebilirsiniz ancak hem taktik hem de takım oyunu olarak daha iyi olan İskoç takımı, turu geçen taraf oldu. Bu konuda da Tü rk futbolunun her zaman güçlü olması çok önemli."

"OZAN, EFECAN VE NAZIM' I BEĞENDİM"

-Almanya-Türkiye maçında hangi oyuncuları beğendin?

"Almanya'da orta sahada Neuhaus, savunmada Koch'u beğendim. Kai Havertz iki asist yaptı ama yüzde 100'üyle oynadığını düşünmüyorum. Türkiye'de Efecan çok etkiliydi. Hızlı bir oyuncu ve yaratıcılığıyla Almanya'ya zor anlar yaşattı. Ozan Tufan harika bir maç çıkardı ve çok güzel bir gol attı. Nazım Sangare de beğendiğim isimler arasında yer alıyor. İyi bir karakter ve her zaman yüzde 100'ünü veriyor. Bu onun bir üst seviyeye geçişi için de çok önemli olacaktır."