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devleri için harekete geçti

ekipleri , ve ; 'da meydana gelen orman yangının ardından harekete geçti. 3 büyükler sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Hatay'da zarar gören ormanlar için fidan bağışladıklarını duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 17:08 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 17:24
Süper Lig devleri Hatay için harekete geçti

Orman yangının vurduğu için ekipleri harekete geçti.

3 büyükler Hatay'ın Belen ilçesinde geçen Cuma günü başlayan ve güçlükle kontrol altına alınan yangının yok ettiği ormanı yeniden canlandırmak için seferber oldu.

'a meydan okuyarak, "Hatay için el ele! Yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeşertmek için 1903 adet fidan bağışlayarak Galatasaray'a meydan okuyoruz" ifadesini kullandı.

Galatasaray ise 'ye meydan okuyarak, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Hatay'da meydana gelen yangınlar sebebiyle yok olan ormanlarımız ve geleceğimiz için 1905 fidan bağışlayarak Fenerbahçe'ye meydan okuyoruz" dedi.

Fenerbahçe ise 'e meydan okuyarak, "Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlarımıza can olmak için 1907 fidan bağışlıyor ve Başakşehir'e meydan okuyoruz" dedi.

Başakşehir de Gaziantep FK'ya meydan okuyarak, "Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlarımız için 2014 adet tohum topu bağışlıyor ve Gaziantep FK'ya meydan okuyoruz." ifadelerini kullandı.


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