Ankaragücü 0-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler MKE Ankaragücü Süper Lig'e veda eden ilk ekip belli oldu!

0-1 | MAÇ SONUCU

Ankaragücü 0-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

'de son haftalara girilirken, 33. hafta mücadelesinde - ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorla başkent ekibi Süper Lig'e veda eden ilk ekip oldu.

'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV 'a 1-0 yenilen MKE , küme düştü. Eryaman Stadı'ndan oynanan karşılaşmayı konuk ekip, Jahovic'in golüyle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla 29 puanda kalan MKE Ankaragücü'nün sezonun bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Ligde son sırada yer alan başkent temsilcisi, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

MKE Ankaragücü'nde futbolcular ve teknik heyet, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı. Ekonomik problemler nedeniyle sezon başında transfer yasağını kaldıramayan MKE Ankaragücü, kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiği ilk devre 12 puan topladı.

Ara transfer döneminin son gününde yasağı kaldıran ve 14 futbolcuyla sözleşme imzalayan başkent temsilcisi, küme düşmekten kurtulamadı.

Teknik direktörler Metin Diyadin, Mustafa Kaplan, Mustafa Reşit Akçay ve İbrahim Üzülmez'in görev yaptığı MKE Ankaragücü, iki sezondur mücadele ettiği Süper Lig'e veda etti. Sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

PANDEMİ ARASI SONRASI 1 GALİBİYET ALABİLDİ
MKE Ankaragücü, yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 7 maçın sadece birini kazanabildi.

Başkent ekibi, tek üç puanını 32. hafta mücadelesinde sahasında 'ı 1-0 yenerek elde etti. Sarı-lacivertli ekip, bu süreçte Galatasaray galibiyetinin dışında ise 3'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.

6 YIL SONRA SÜPER LİG'E YÜKSELMİŞTİ
MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'de 2017-18 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak 6 yıl sonra Süper Lig'e yükselmişti. Başkent temsilcisi, Süper Lig'i geçen sezon 40 puanla 13. sırada tamamlamıştı.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 23:33
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