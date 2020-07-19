Ankaragücü 0-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de son haftalara girilirken, 33. hafta mücadelesinde Ankaragücü-Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorla başkent ekibi Süper Lig'e veda eden ilk ekip oldu.
Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü, küme düştü. Eryaman Stadı'ndan oynanan karşılaşmayı konuk ekip, Jahovic'in golüyle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla 29 puanda kalan MKE Ankaragücü'nün sezonun bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Ligde son sırada yer alan başkent temsilcisi, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.
MKE Ankaragücü'nde futbolcular ve teknik heyet, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı. Ekonomik problemler nedeniyle sezon başında transfer yasağını kaldıramayan MKE Ankaragücü, kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiği ilk devre 12 puan topladı.
Ara transfer döneminin son gününde yasağı kaldıran ve 14 futbolcuyla sözleşme imzalayan başkent temsilcisi, küme düşmekten kurtulamadı.
Teknik direktörler Metin Diyadin, Mustafa Kaplan, Mustafa Reşit Akçay ve İbrahim Üzülmez'in görev yaptığı MKE Ankaragücü, iki sezondur mücadele ettiği Süper Lig'e veda etti. Sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek.
PANDEMİ ARASI SONRASI 1 GALİBİYET ALABİLDİ
MKE Ankaragücü, yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 7 maçın sadece birini kazanabildi.
Başkent ekibi, tek üç puanını 32. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek elde etti. Sarı-lacivertli ekip, bu süreçte Galatasaray galibiyetinin dışında ise 3'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.
6 YIL SONRA SÜPER LİG'E YÜKSELMİŞTİ
MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'de 2017-18 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak 6 yıl sonra Süper Lig'e yükselmişti. Başkent temsilcisi, Süper Lig'i geçen sezon 40 puanla 13. sırada tamamlamıştı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 23:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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