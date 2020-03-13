Ankaragücü'nde Sedat Ağçay şoku! Kırık var - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Ankaragücü'nde şoku! Kırık var

Ankaragücü'nde Sedat Ağçay şoku! Kırık var

'in 26. haftasında Ankaragücü'nün 'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 64. dakikasında sakatlanarak ambulansla sahayı terk eden 'da kırık olduğu ortaya çıktı.

- mücadelesinin 64'üncü dakikasında Ismael Diomende ile girdiği bir hava topu mücadelesinde Diomande'den sert bir kafa darbesi alan Sedat Ağcay'da kırık olduğu öğrenildi.

Pozisyonun hemen hardından sedye ile oyun dışarısına alınan Sedat, önlem olarak ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü , oyuncusunda kırık olduğu bilgisi aldıklarını ve MR sonucunu bekleyeceklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, oyuncunun ameliyat olup olmayacağına doktorların karar vereceğini vurguladı.

ANKARAGÜCÜ'NDEN AÇIKLAMA

MKE Ankaragücü, 'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor maçında girdiği kafa topu mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan 'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiğinde kırık olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçında, rakiple girdiği pozisyonda kaptanımız Seday Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiği kırılmıştır. Kaptanımız, bu gece tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutulup, yarın ameliyatı gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 00:10
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