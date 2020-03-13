Ankaragücü'nde Sedat Ağçay şoku! Kırık var
Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 64. dakikasında sakatlanarak ambulansla sahayı terk eden Sedat Ağçay'da kırık olduğu ortaya çıktı.
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor mücadelesinin 64'üncü dakikasında Ismael Diomende ile girdiği bir hava topu mücadelesinde Diomande'den sert bir kafa darbesi alan Sedat Ağcay'da kırık olduğu öğrenildi.
Pozisyonun hemen hardından sedye ile oyun dışarısına alınan Sedat, önlem olarak ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, oyuncusunda kırık olduğu bilgisi aldıklarını ve MR sonucunu bekleyeceklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, oyuncunun ameliyat olup olmayacağına doktorların karar vereceğini vurguladı.
ANKARAGÜCÜ'NDEN AÇIKLAMA
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor maçında girdiği kafa topu mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Sedat Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiğinde kırık olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçında, rakiple girdiği pozisyonda kaptanımız Seday Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiği kırılmıştır. Kaptanımız, bu gece tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutulup, yarın ameliyatı gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.
- 13.03.2020
- Güncelleme: 14.03.2020 00:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ankaragücü'nde Sedat Ağçay şoku! Kırık var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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