Mustafa Kaplan: Geriden gelerek alınan 1 puan iyi - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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Mustafa Kaplan: Geriden gelerek alınan 1 puan iyi

Mustafa Kaplan: Geriden gelerek alınan 1 puan iyi

'in 16. haftasında ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan geriden gelerek alınan 1 puanın iyi olduğunu söyledi.

'in 16. hafta açılış maçında , sahasında karşılaştığı ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE , iki takım içinde çok iyi bir maç olduğunu kaydetti.

Rakiplerinin 13 puanda olduğunu ve o nedenle kaybetmemeleri gereken bir maça çıktıklarını dile getiren Kaplan, "İki kez geriye düşmemize rağmen beraberliği yakalamak sevindirici. Alınan bir puan iyi. Rakibimizle aramızdaki mesafe açılmadı. Biz Ankaragücü olarak direnişimizi devam ettiriyoruz. Pes etmiyoruz. İki haftadır geriden gelerek beraberliği yakalıyoruz. Aldığımız puan geçen yıl hayatlarını kaybeden taraftarlarımıza gelsin" dedi.

  1. 20.12.2019
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