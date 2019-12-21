90+nın gücü

Geçen hafta G.aray'ı 90+1'de yıkan Kitsiou, dün de 16. haftanın açılış maçında konuk oldukları Antalyaspor'a 90+4'te şok yaşattı: 2-2. Ankaragücü'ne 1 puanı getiren gollerde Canteros ve Kitsiou asist ve vuruşlarıyla başrolü oynadılar. İlk yarıyı Chico'nun golüyle 1-0 önde kapayan Antalyaspor'a, 56'da Canteros karşılık verdi. Ev sahibi ekip 80'de Leschuk ile bir kez daha önce geçti ve 3 puana bir adım daha yaklaştı.

SON SÖZ KITSIOU'DAN

Karşılaşmanın uzatma anlarında, ilk golün pasını veren Kitsiou, bu kez Canteros'un asistinde topu ağlara gönderek son sözü söyledi: 2-2. İki haftadır deplasmanda 90+'da Kitsiou'nun attığı gollerle 1 puanı kurtaran Mustafa Kaplan'ın talebeleri, 10 haftadır galibiyet hasreti çekiyor. 11 puanla ligin dibine demir atan Ankaragücü, önümüzdeki hafta Denizlispor'u ağırlarken, 14 puanlı Antalya, G.Saray deplasmanına çıkacak.

'DİRENCİMİZİ SÜRDÜRDÜK'

Takımı son iki haftada çıktığı deplasmanlarda uzatmalarda gelen gollerle 1 puanı kurtaran Ankaragücü'nün teknik patronu Mustafa Kaplan, çok iyi mücadele ettiklerini belirtti. Kaplan, "Ankaragücü olarak direncimizi devam ettiriyoruz. İki haftadır Ankaragücü ruhunu sahaya yansıttığımız için mutluyuz. 1 puanı Mert ve Eren'e armağan ediyoruz" dedi.

'AVANTAJI KORUYAMADIK'

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, son saniyelerdeki golle 1 puana razı olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu: Maça iyi başladık, iki kez de öne geçtik. Ama oyunun kontrolünü elimizde tutmamıza rağmen skor avantajını koruyamadık. Son saniyede gol yedik, çok üzüldük. Futbolda böyle şeyler oluyor maalesef.