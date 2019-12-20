Antalyaspor MKE Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 16. haftasının açılış karşılaşmasında Antalyaspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Bu mücadele öncesi Akdeniz temsilcisi, topladığı 13 puanla düşme hattında yer alırken başkent ekibi de 10 puanla lig sonuncusu... Peki, Antalyaspor-Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve karşılaşma ile ilgili tüm detaylar...
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 16. haftanın açılış mücadelesinde alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekip karşı karşıya geliyor. 13 puanlı Antalyaspor evinde 10 puanlı Ankaragücü'nü konuk edecek.
ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor'un sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacağı lig mücadelesi saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Zorlu maçın hakemi ise Fırat Aydınus.
37. RANDEVU
Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile 37. kez karşılaşacak. Geride kalan 36 maçta Antalyaspor 15, MKE Ankaragücü 10 kez galip ayrılırken, 11 müsabaka ise berabere tamamlandı. Akdeniz ekibinde bu karşılaşma öncesi 3 eksik göze çarpıyor. Zorlu mücadele öncesi Antalyaspor'da, Bahadır Öztürk ve Harun Kavaklıdere sakatlıklarından, Ufuk Akyol ise cezası nedeniyle forma sahada olamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Ferhat, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Amilton, Fredy, Hakan Özmert, Gustavo, Mukairu, Chahechouhe
Sakat: Bahadır, Harun
Cezalı: Ufuk
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Alihan, Sedat, Cebrail, Faty, İlhan, Alper
Sakat: Canteros, Yalçın, Mehmet
Cezalı: Orgill
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
- Ankaragücü ile oynadığı son 10 Süper Lig maçında da gol atan ve bu karşılaşmaların sadece birini kaybeden Antalyaspor (7G 2B), tek yenilgisini geçen sezon bu statta aldı (2-4).
- Antalyaspor deplasmanında çıktığı son beş maçın sadece birini kazanan Ankaragücü (1B 3M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. Ankara ekibi, rakibini Mayıs 2007'den bu yana dış sahada üst üste iki kez mağlup edemiyor.
- Süper Lig'de sekiz maçtır kazanamayan Antalyaspor (2B 6M), aynı sezon içinde daha uzun bir galibiyet hasretini en son ligden düştüğü 2013/14'te yaşamıştı (14 maç).
- Deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçında da en az ikişer gol yiyen Ankaragücü, bu süreçte tek puanını Galatasaray'dan aldı (1B 5M).
- Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol yiyen takım Antalyaspor (14). Ankaragücü (4) ise Denizlispor'un (2) ardından ilk 45 dakikalarında en az gol bulan ekip.
- Süper Lig'de şu ana kadar kalesine en fazla şut gelen takım olan Ankaragücü (102). Antalyaspor ise bu sezon gol çevirme yüzdesi en düşük ekip konumunda (%7.8).
- Antalyaspor'un bu sezon iç sahada attığı sekiz gol de farklı oyunculardan gelirken; kırmızı beyazlılar adına iki ya da daha fazla gol katkısı yapan sadece iki oyuncu var: Serdar Özkan (1 gol & 1 asist) ve Gustavo Blanco (1 gol & 2 asist).
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla pas arası yapan oyuncu, Antalyaspor sağ beki Nazım Sangare (32).
- Ankaragücü forması giyen Dever Orgill'in Süper Lig kariyerinde yaptığı tek hat-trick Antalyaspor karşısında geldi (Mart 2019).
- Ankaragücü forveti İlhan Parlak, bu sezon takımının Süper Lig'de attığı 11 golün %55'ine doğrudan katkı sağladı (5 gol & 1 asist).
- 20.12.2019
- Güncelleme: 20.12.2019 11:03
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç paylaşım!
Toplam 1
Yorum
Hakkı EE Yani :) bu yaratıcılık muhteşem :) Biz de Anelka'nın golünü mü paylaşalım şimdi xsdsdasd
-
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues Beşiktaş derbisinde kesin olarak forma giyemeyecek
Toplam 1
Yorum
fenerbahçe OMUZ OMUZA ŞAMPİYONLAĞA
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Tuzlaspor - Galatasaray maçının PFDK sevkleri açıklandı!
Toplam 1
Yorum
VG fatih terim ?
Antalyaspor MKE Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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