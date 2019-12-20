Antalyaspor MKE Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 16. haftanın açılış mücadelesinde alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekip karşı karşıya geliyor. 13 puanlı Antalyaspor evinde 10 puanlı Ankaragücü'nü konuk edecek.

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor'un sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacağı lig mücadelesi saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Zorlu maçın hakemi ise Fırat Aydınus.

37. RANDEVU

Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile 37. kez karşılaşacak. Geride kalan 36 maçta Antalyaspor 15, MKE Ankaragücü 10 kez galip ayrılırken, 11 müsabaka ise berabere tamamlandı. Akdeniz ekibinde bu karşılaşma öncesi 3 eksik göze çarpıyor. Zorlu mücadele öncesi Antalyaspor'da, Bahadır Öztürk ve Harun Kavaklıdere sakatlıklarından, Ufuk Akyol ise cezası nedeniyle forma sahada olamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Amilton, Fredy, Hakan Özmert, Gustavo, Mukairu, Chahechouhe

Sakat: Bahadır, Harun

Cezalı: Ufuk

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Alihan, Sedat, Cebrail, Faty, İlhan, Alper

Sakat: Canteros, Yalçın, Mehmet

Cezalı: Orgill

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)