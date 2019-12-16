Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı bölümünde 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesi kararı hakkında değerlendirmede bulunan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, "Biz transfer yasağını açamadığımız için transfer yapamıyoruz. Bizim orada limitimiz var ama bilmiyorum bu rekabeti nasıl etkiler. Bizim gibi transfer yasağını açamayan takımlar var, bu oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur" şeklinde konuştu.
TFF'nin harcama limitindeki oran yükseltmesinin bazı kulüplere yardımcı olduğunu vurgulayan Fatih Mert, "Kulüpler Birliği'nde bir toplantı yapılacak. Bazı kulüplere yardımcı olunmak için yapılıyor gibi gözüküyor. Alınmış bir kararın yeniden değiştirilmesi bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
- 16.12.2019
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GSGGSS ŞENER-DONK-MARCAO-EMRE T.TAYLAN-LEMİNA-FEGULİ-BABEL-ÖMER- ADEM
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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