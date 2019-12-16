Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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Ankaragücü Başkanı : Oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur

'nun () Kulüp Lisans ve Talimatı'nın 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı bölümünde 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesi kararı hakkında değerlendirmede bulunan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı , "Biz yasağını açamadığımız için transfer yapamıyoruz. Bizim orada limitimiz var ama bilmiyorum bu rekabeti nasıl etkiler. Bizim gibi transfer yasağını açamayan takımlar var, bu oranın yüzde 10 daha yükseltilmesi haksız rekabete neden olur" şeklinde konuştu.

'nin harcama limitindeki oran yükseltmesinin bazı kulüplere yardımcı olduğunu vurgulayan , "Kulüpler Birliği'nde bir toplantı yapılacak. Bazı kulüplere yardımcı olunmak için yapılıyor gibi gözüküyor. Alınmış bir kararın yeniden değiştirilmesi bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

  1. 16.12.2019
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