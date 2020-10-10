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1-1 Denizlispor | MAÇ SONUCU

sebebiyle lige verilen arada ile Denizlispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 21:28
Antalyaspor 1-1 Denizlispor | MAÇ SONUCU

, hazırlık maçında F.T. 'a konuk oldu. Yeşil siyahlı takım 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Yukatel Denizlispor, sebebiyle ara verilen 'de karşılaşacağı maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bugün F.T. Antalyaspor'a konuk olan Denizlispor hazırlık maçında karşılaştı. Regnum Carya Sahası'nda oynanan karşılaşmaya yeşil siyahlılar, , Tiago Lopes, , , Sakıb Aytaç, Marvin Bakalorz, Radoslaw Murawski, , , Hugo Rodallega, Angelo Sagal onbiriyle çıktı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 86. dakikasında horozlar Muris Mesanovic'in golüyle 1-0 öne geçti. 88. dakikada Antalyaspor Adis Jahovic'le beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Yukatel Denizlispor yarın yapacağı idmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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