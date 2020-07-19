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19 Temmuz 2020, Pazar
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rekor için sahada

Antalya rekor için sahada

'nun 33. haftasında , deplasmanda ile karşılaşacak.

Cemil Usta Sezonu'nun 33. haftasında , deplasmanda ile karşılaşacak. Maça teknik direktör yönetiminde hırslı bir şekilde hazırlanan kırmızı-beyazlılar, karşılaşmada puan kazanıp, dış sahada yenilmezlik serisini 8 maça çıkararak kulüp tarihindeki rekoru geliştirmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlılarda Hakan Özmert kart cezalısı...
  1. 19.7.2020
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