Antalya’nın havası yerinde - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Antalyaspor Antalya’nın havası yerinde

’nın havası yerinde

Antalya’nın havası yerinde

derbisinde Alanya'yı yenen , 2. yarıdaki çıkışıyla dikkat çekiyor. İlk devreyi 14 puanla 16. sırada tamamlayan Antalyaspor, adeta küllerinden doğdu. Son 15 maçta 27 puan toplayan temsilcisi, 41 puanla averajla 9. sırada bulunuyor.

derbisinde Alanya'yı yenen , 2. yarıdaki çıkışıyla dikkat çekiyor. İlk devreyi 14 puanla 16. sırada tamamlayan Antalyaspor, adeta küllerinden doğdu. Son 15 maçta 27 puan toplayan temsilcisi, 41 puanla averajla 9. sırada bulunuyor.

  1. 14.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalya’nın havası yerinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA