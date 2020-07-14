Antalya’nın havası yerinde
Akdeniz derbisinde Alanya'yı yenen Antalyaspor, 2. yarıdaki çıkışıyla dikkat çekiyor. İlk devreyi 14 puanla 16. sırada tamamlayan Antalyaspor, ikinci yarıda adeta küllerinden doğdu. Son 15 maçta 27 puan toplayan Antalya temsilcisi, 41 puanla averajla 9. sırada bulunuyor.
Akdeniz derbisinde Alanya'yı yenen Antalyaspor, 2. yarıdaki çıkışıyla dikkat çekiyor. İlk devreyi 14 puanla 16. sırada tamamlayan Antalyaspor, ikinci yarıda adeta küllerinden doğdu. Son 15 maçta 27 puan toplayan Antalya temsilcisi, 41 puanla averajla 9. sırada bulunuyor.
- 14.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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