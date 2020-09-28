Antalyaspor - Denizlispor | CANLI

Süper Lig'in 3. haftası Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla kapanıyor.

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ANTALYASPOR'LA 27. RANDEVU

Rakibiyle Süper Lig'de 27. maçına çıkan Yukatel Denizlispor, daha önceki 26 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 34 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 40 gol gördü. Denizli temsilcisi, Antalya'daki 13 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

ANTALYASPOR-DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Riberio, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Amilton, Jahovic, Mukaiuru

Sakat: Serdar, Drole

Cezalı: Yok

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Tapia, Leismann, Bergdich, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Rodallega

Sakat: Fede Varela

Cezalı: Sacko