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Antalya süper başladı

Kırmızı-beyazlılar, sezonun ilk maçında evinde konuk ettiği ’ni 41’de Bünyamin ve 77’de ’in attığı gollerle yenip 3 puanı aldı

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:08 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Antalya süper başladı
'de sezona iddialı bir giriş yapan , sahasında konuk ettiği 'ni 1-0 mağlup etti. Rakibi karşısında oyuna etkili başlayan Antalya, 15'te ve 24'te Soner Dikmen ile gole yaklaştı. 41'de Fredy'nin pasında Bünyamin Balcı topu ağlara gönderdi ve Antalyaspor 1-0 öne geçti. Devre bu skorla bitti. 49'da Amilton'un kafa vuruşu auta çıktı, 64'te ise Gençlerbirliği Candeias ile etkili geldi ancak gol olmadı. 77. dakikada Amilton'un pasında topu ağlara gönderen Hakan Özmert, maçın skorunu belirledi: 2-0. Geçen sezon rakibine evinde 6-0 mağlup olan Antalyaspor, bir anlamda acı çıkarırken sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşadı.