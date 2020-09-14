Antalya süper başladı

Kırmızı-beyazlılar, sezonun ilk maçında evinde konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 41’de Bünyamin ve 77’de Hakan Özmert’in attığı gollerle yenip 3 puanı aldı
Antalyaspor HaberleriGiriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:08Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Süper Lig'de sezona iddialı bir giriş yapan Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Rakibi karşısında oyuna etkili başlayan Antalya, 15'te Hakan Özmert ve 24'te Soner Dikmen ile gole yaklaştı. 41'de Fredy'nin pasında Bünyamin Balcı topu ağlara gönderdi ve Antalyaspor 1-0 öne geçti. Devre bu skorla bitti. 49'da Amilton'un kafa vuruşu auta çıktı, 64'te ise Gençlerbirliği Candeias ile etkili geldi ancak gol olmadı. 77. dakikada Amilton'un pasında topu ağlara gönderen Hakan Özmert, maçın skorunu belirledi: 2-0. Geçen sezon rakibine evinde 6-0 mağlup olan Antalyaspor, bir anlamda acı çıkarırken sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşadı.