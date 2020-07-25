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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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için sıraya girdiler

Macheda için sıraya girdiler

ve Alanya, devi Panathinaikos'un golcüsü 'yı istiyor. Yunan basını; alternatifli bir kadro kurmak isteyen iki ekibinin, 28 yaşındaki Macheda'yı kadrosuna katmayı planladığını öne sürdü.

ve Alanya, devi Panathinaikos'un golcüsü 'yı istiyor. Yunan basını; alternatifli bir kadro kurmak isteyen iki ekibinin, 28 yaşındaki Macheda'yı kadrosuna katmayı planladığını öne sürdü. 2009- 14 yılları arasında 'da oynayan tecrübeli santrfor, bu süreçte Birmingham ve QPR'a kiralandı. Pana'yla 1 yıl daha kontratı bulunan Macheda, bu sezon 37 maçta 15 gol, 4 asistle oynadı.

  1. 25.7.2020
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