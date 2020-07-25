Macheda için sıraya girdiler

Antalya ve Alanya, Yunan devi Panathinaikos'un golcüsü Macheda'yı istiyor. Yunan basını; yeni sezonda alternatifli bir kadro kurmak isteyen iki Akdeniz ekibinin, 28 yaşındaki Macheda'yı kadrosuna katmayı planladığını öne sürdü. 2009- 14 yılları arasında Manchester United'da oynayan tecrübeli santrfor, bu süreçte Birmingham ve QPR'a kiralandı. Pana'yla 1 yıl daha kontratı bulunan Macheda, bu sezon 37 maçta 15 gol, 4 asistle oynadı.