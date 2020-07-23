Fatih Terim'den son karar! İşte Galatasaray'ın kapanış 11'i

48. RANDEVU

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 11 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom'un 95 golüne, Antalya ekibi 44 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynana maçı Galatasaray 5-0 kazandı.