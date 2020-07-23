Fatih Terim'den son karar! İşte Galatasaray'ın kapanış 11'i
Süper Lig'de son hafta mücadeleleri, Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile başlıyor. Ligde perdeyi galibiyetle kapatmak isteyen Galatasaray mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda karşılaşma öncesi 4 ismin sakatlığı sürerken, ev sahibi ekip de mücadeleye 5 oyuncusundan yoksun çıkıyor. İşte Antalyaspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, yarın saat 21.00'de deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 55 puanla 5. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyetle aldığı 44 puanla 8. sırada bulunuyor.
Avrupa Ligi'ne gitmek isteyen Galatasaray, Antalyaspor maçından 3 puan alarak, 5. sıra için Aytemiz Alanyaspor'un üzerinde ligi bitirmeyi garantilemek istiyor. Trabzonspor - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nı finalini kazanacak takım ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un CAS davasının sonucuna göre Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılacak takımlar kesinleşecek.
48. RANDEVU
Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 11 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom'un 95 golüne, Antalya ekibi 44 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynana maçı Galatasaray 5-0 kazandı.
5 MAÇTIR DEPLASMANDA GALİP GELEMİYOR
Galatasaray bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 20 puan topladı. Sarı-kırmızılılar geride kalan 16 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Cimbom geride kalan karşılaşmalarda 21 gol atıp, kalesinde 20 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son deplasman galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı elde etti. Kadıköy galibiyetinin ardından 5 maça çıkan Aslan, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.