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11 Haziran 2020, Perşembe
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seri peşinde

Antalyaspor seri peşinde

Ligin iyi başlayan ve 8 maçlık yenilmezlik serisine pandemi nedeniyle ara veren , deplasmanından da puanla dönmek amacında.

Ligin iyi başlayan ve 8 maçlık yenilmezlik serisine pandemi nedeniyle ara veren , deplasmanından da puanla dönmek amacında. ile çıkışa geçen ekibi, pazar günkü zorlu karşılaşmada Beşiktaş'a yenilmeyerek seriyi 9 maça çıkarmak istiyor.
  1. 11.6.2020
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