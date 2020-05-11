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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Antalyaspor Podolski'ye sürpriz talip! Menajerden açıklama geldi

'yi istiyor!

Boca Juniors Lukas Podolski'yi istiyor!

Devre arası döneminde bedelsiz olarak ekibi Fraport TAV 'a transfer olan 'ye sürpriz bir talip çıktı. Arjantin temsilcisi 'ın Alman yıldızı istediği belirtiliyor.

ekibi 'un devre arasında 'nın takımından renklerine bağladığı için Arjantin devi 'ın devreye girdiği ifade edildi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre konuyla ilgili olarak açıklama yapan menajer Rodrigo Codas, haziran ayında için Podolski ile görüşeceğini vurguladı. Codas, "Podolski, Boca'ya giderse De Rossi'nin bıraktığı görüntüyü silmek isteyecek. Eminim bir anlaşmaya varabilirler" diye konuştu.

Kariyerinde Köln, , Inter, ve Vissel Kobe gibi takımlarda forma giyen Polonya asıllı Alman futbolcu, 2015 yılında 'a transfer olmuştu. Antalyaspor formasıyla bu sezon 7 maça çıkan Podolski, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

  1. 11.05.2020
  2. Güncelleme: 11.05.2020 09:56
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