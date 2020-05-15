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15 Mayıs 2020, Cuma
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Poldi, 1.5 milyon

Poldi, 1.5 milyon

Bonservissiz bir şekilde 'ya imza atan Podolski, sergilediği performansla 'de adından söz ettirmeyi başardı.

Bonservissiz bir şekilde 'ya imza atan Podolski, sergilediği performansla 'de adından söz ettirmeyi başardı. 6 maçta 2 gol, 2 asist yapan Alman yıldızla Arjantin devi ciddi bir şekilde ilgilenirken, 34 yaşındaki golcünün gitmek istemesi halinde ise en az 1.5 milyon euro bonservis talep edileceği öğrenildi.
  1. 15.5.2020
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