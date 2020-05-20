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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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karantinada

Antalya karantinada

, Başkan 'ün tatil köyünde karantinaya girdi. Aileleri yanında olan oyuncular, tatil köyündeki villalarda kalırken; diğer isimler tek kişilik odalarda konaklıyor.

, Başkan 'ün tatil köyünde karantinaya girdi. Aileleri yanında olan oyuncular, tatil köyündeki villalarda kalırken; diğer isimler tek kişilik odalarda konaklıyor. Dış dünyayla bağlantısı kesilen otelde, futbolcular için her türlü imkan da sağlandı.
  1. 20.5.2020
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