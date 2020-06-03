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03 Haziran 2020, Çarşamba
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yuvasına döndü

Antalyaspor yuvasına döndü

, Başkan 'ün sahibi olduğu oteldeki 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı.

, Başkan 'ün sahibi olduğu oteldeki 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, yaklaşık 2.5 aylık aradan sonra Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tesislerde en son 19 Mart'ta antrenman yapan kırmızı-beyazlılar, 73 gün aradan sonra yuvasına döndü.
  1. 3.6.2020
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